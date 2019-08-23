Харитонов оказался тяжелее Митриона на 2,7 кг

Сегодня, 23 августа, в Бриджпорте (США) состоялась процедура взвешивания перед турниром Bellator 225, россиянин Сергей Харитонов (119,7 кг) оказался тяжелее своего соперника американца Мэтта Митриона (117 кг).

В феврале бойцам не удалось выявить победителя, поскольку их поединок был признан несостоявшимся. Харитонов не смог продолжить бой после запрещенного удара Митриона в пах.

В другом бою вечера Виталий Минаков встретится с Хави Айялой. После процедуры взвешивания россиянин оказался легче американского соперника. В своём предыдущем поединке Минаков потерпел первое поражение в смешанных единоборствах, проиграв в реванше 44-летнему французу Чейку Конго.



Бои в рамках Bellator 225 пройдут 24 августа.