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Харитонов оказался тяжелее Митриона на 2,7 кг

Харитонов оказался тяжелее Митриона на 2,7 кг
Бокс/ММА / ММА 0

Сегодня, 23 августа, в Бриджпорте (США) состоялась процедура взвешивания перед турниром Bellator 225, россиянин Сергей Харитонов (119,7 кг) оказался тяжелее своего соперника американца Мэтта Митриона (117 кг).

В феврале бойцам не удалось выявить победителя, поскольку их поединок был признан несостоявшимся. Харитонов не смог продолжить бой после запрещенного удара Митриона в пах.

В другом бою вечера Виталий Минаков встретится с Хави Айялой. После процедуры взвешивания россиянин оказался легче американского соперника. В своём предыдущем поединке Минаков потерпел первое поражение в смешанных единоборствах, проиграв в реванше 44-летнему французу Чейку Конго.

Бои в рамках Bellator 225 пройдут 24 августа.

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