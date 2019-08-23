Бой Нурмагомедов — Порье покажет Первый канал

Руководство Первого канала сообщило, что покажет главный бой вечера UFC 242 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Поединок пройдёт 7 сентября.

«Первый канал впервые предложит российским любителям смешанных единоборств телевизионное и онлайн-освещение турнира UFC. Крупнейший федеральный канал обеспечит актуальное и оперативное освещение промомероприятий перед турниром – открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции. Также зрителей ждут интервью с главными героями турнира и другие эксклюзивные материалы из закулисья главного события этого года в мире смешанных единоборств», — отметили в пресс-службе телеканала.



Это будет вторая защита титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.



Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. В MMA у него 27 побед в 27 боях.