Бой Нурмагомедов — Порье покажет Первый канал

Руководство Первого канала сообщило, что покажет главный бой вечера UFC 242 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Поединок пройдёт 7 сентября.
«Первый канал впервые предложит российским любителям смешанных единоборств телевизионное и онлайн-освещение турнира UFC. Крупнейший федеральный канал обеспечит актуальное и оперативное освещение промомероприятий перед турниром – открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции. Также зрителей ждут интервью с главными героями турнира и другие эксклюзивные материалы из закулисья главного события этого года в мире смешанных единоборств», — отметили в пресс-службе телеканала.
Это будет вторая защита титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.
Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. В MMA у него 27 побед в 27 боях.
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