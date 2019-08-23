Ярд — о Челябинске: слышал, что это самое жёсткое место в России

Вечером 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 36-летний россиянин Сергей Ковалёв будет проводить обязательную защиту принадлежащего ему мирового титула WBO в полутяжёлом весе в бою с официальным претендентом – 28-летним Энтони Ярдом. Накануне боя у британца потерялся багаж.
«Я люблю Россию и всех вас, парни. Мне нравится здесь, хороший промоушен, хорошие люди. Слышал, что это самое жесткое место в России. Но для меня это ничего не значит. Ещё вернусь сюда.
Проблемы с горячей водой в отеле? Один или два дня были. Но я не парюсь по этому поводу. Остаюсь позитивным. Я приехал сюда за победой нокаутом», — передаёт слова Ярда Sports.ru.
Сегодня, 23 августа, стало известно, что помимо титула чемпиона мира WBO на кону будет стоять ещё и титул суперчемпиона Евразийского боксёрского парламента EBP. Организация EPB объединяет более 50 стран и признана ведущей боксёрской четвёркой.
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