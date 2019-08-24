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Тренер Ковалёва: Сергей должен закончить бой с Ярдом в поздних раундах

Тренер Ковалёва: Сергей должен закончить бой с Ярдом в поздних раундах
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бадди Макгирт, тренер чемпиона мира по версии WBO, российского боксёра Сергея Ковалёва, поделился ожиданиями от боя с британцем Энтони Ярдом.

«Ковалёв должен перебоксировать Ярда, затянуть бой в поздние раунды и закончить поединок там. Ярд — опасный и сильный оппонент. К Ковалёву вернулась концентрация, голод побед и преданность своему делу. Он не планирует оставаться в боксе ещё 10 лет, Ковалёву нужен результат прямо здесь и сейчас.

Меня не волнует, как сложится ситуация с Салем Альваресом. Я не планирую раскрывать все карты раньше времени. Многое должно стать ясно в понедельник», — приводит слова Бадди Макгирта BoxingScene.

Поединок Ковалёва и Ярда состоится сегодня, 24 августа, в Челябинске.

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