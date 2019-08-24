Соннен: Кормье не должен извиняться за поражение от Миочича
Бывший боец UFC Чейл Соннен прокомментировал поражение Даниэля Кормье от Стипе Миочича на турнире UFC 241.
«Кормье опубликовал пост с извинениями за поражение. Давайте объясню, что видел я. Я смотрел, как чемпион нашего спорта, прирождённый лидер вышел в октагон, пойдя ва-банк и поставив на кон всё. Он выигрывал бой с величайшим тяжеловесом и был нокаутирован. А после этого он извинился. Это перебор.
Я не принимаю извинений. И вам тоже не нужно, потому что этих извинений не должно быть. Кормье не за что извиняться. Мы должны благодарить его за работу, что он проделал за карьеру», — приводит слова Чейла Соннена BJPenn.
Кормье уступил Миочичу техническим нокаутом в четвёртом раунде поединка.
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