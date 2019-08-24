Соннен: Кормье не должен извиняться за поражение от Миочича

Бывший боец UFC Чейл Соннен прокомментировал поражение Даниэля Кормье от Стипе Миочича на турнире UFC 241.



«Кормье опубликовал пост с извинениями за поражение. Давайте объясню, что видел я. Я смотрел, как чемпион нашего спорта, прирождённый лидер вышел в октагон, пойдя ва-банк и поставив на кон всё. Он выигрывал бой с величайшим тяжеловесом и был нокаутирован. А после этого он извинился. Это перебор.



Я не принимаю извинений. И вам тоже не нужно, потому что этих извинений не должно быть. Кормье не за что извиняться. Мы должны благодарить его за работу, что он проделал за карьеру», — приводит слова Чейла Соннена BJPenn.



Кормье уступил Миочичу техническим нокаутом в четвёртом раунде поединка.