Руис согласился на бой с Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис объявил о подписании контракта на проведение поединка-реванша с британцем Энтони Джошуа. Поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
«Я сверг короля 1 июня и вошёл в историю, став первым мексиканским чемпионом мира в супертяжёлом весе. С нетерпением жду момента, когда смогу закончить его карьеру в пустыне», — написал Энди Руис в своём «твиттере», прикрепив постер предстоящего поединка.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Энди Руиса.
Первый бой соперников состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу, нокаутировав соперника в седьмом раунде. Это поражение стало первым в карьере Джошуа, вместе с ним он лишился чемпионских титулов.
Руис: я не подписывал договор на бой в Саудовской Аравии
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