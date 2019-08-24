Нурмагомедов: тренер говорит, что я стал сильнее

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото из тренировочного лагеря в преддверии поединка с Дастином Порье, который состоится 7 сентября 2019 года. По словам Нурмагомедова, он добился прогресса в ходе тренировочных сборов.



«Тренер говорит, что я стал сильнее на этих тренировочных сборах. Не могу дождаться, чтобы показать это на UFC 242. Очень хочется показать, насколько я улучшился на этих сборах, осталось 2 недели до боя», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Бой с Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.



Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. В MMA у него 27 побед в 27 боях.