Усик отказался от боя с россиянином Федосовым из-за политики

Украинский боксёр Александр Усик отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым из-за политики. По словам Усика, он не хочет, чтобы поединок в итоге перевели в политическую плоскость.
«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин… Я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно.
Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец… Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, дерьма, которое будет литься с обеих сторон», — приводит слова Александра Усика «Униан».
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