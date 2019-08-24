UFC бесплатно показала бой Нурмагомедова и Джонсона

На YouTube-канале UFC в свободном доступе появилась запись боя Хабиба Нурмагомедова и Майкла Джонсона. Бой проходил на турнире UFC 205.



Пресс-служба UFC опубликовала видео в преддверии возвращения Нурмагомедова в октагон. Российский боец, чемпион организации в лёгком весе возвращается в ММА спустя год отсутствия. На турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с временным чемпионом организации Дастином Порье.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC.



Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, тогда он победил ирландца Конора Макгрегора. Майкл Джонсон после поражения от Нурмагомедова проиграл ещё дважды подряд, после чего смог закрыть неудачную серию в поединках с Андре Фили и Артёмом Лобовым. В последнем на данный момент бое Джонсон проиграл нокаутом Джошу Эмметту.