Россия подаст заявку на проведение ЧЕ по боксу в 2021 году в Челябинске

Россия планирует подать заявку на проведение чемпионата Европы по боксу в 2021 году, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.



В ходе встречи генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлёва и врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера Кремлёв предложил провести финал Всероссийской спартакиады в 2020 году в Челябинске, а также в дни саммита ШОС и БРИКС — боксерский матч. В рамках мероприятия также обсуждался ряд вопросов, в том числе проведение последнего этапа подготовки национальной сборной команды по боксу среди мужчин перед чемпионатом мира в Челябинской области, городе Златоусте.



По итогам встречи было решено, что Россия подаст заявку на проведение в Челябинске чемпионата Европы по боксу, который состоится в 2021 году.