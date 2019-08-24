Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Мэтт Браун проведёт первый бой за два года на UFC 245 в Лас-Вегасе

Мэтт Браун проведёт первый бой за два года на UFC 245 в Лас-Вегасе
Бокс/ММА / ММА 0

38-летний американский боец Мэтт Браун проведёт бой с соотечественником — Беном Сондерсом. Поединок состоится на UFC 245 14 декабря на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), говорится в сообщении MMAJunkie.

Браун уже два года не выходил в октагон, поскольку восстанавливался после травмы. Последний на данный момент поединок он провёл в ноябре 2017 года, в первом раунде нокаутировав соотечественника, Диего Санчеса, на UFC Fight Night 120.

На счету Брауна 37 (21-16) боёв. Его будущий оппонент проиграл пять из шести последних боёв. Его статистика – 22 победы и 12 поражений. В последнем поединке 36-летний Сондерс уступил 29-летнему японцу Такаши Сато техническим нокаутом во втором раунде на турнире на UFC Fight Night 150 в апреле нынешнего года.

Источник: MMAJunkie

Сообщить об ошибке
Теги
UFC •••
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент