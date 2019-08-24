Мэтт Браун проведёт первый бой за два года на UFC 245 в Лас-Вегасе
38-летний американский боец Мэтт Браун проведёт бой с соотечественником — Беном Сондерсом. Поединок состоится на UFC 245 14 декабря на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), говорится в сообщении MMAJunkie.
Браун уже два года не выходил в октагон, поскольку восстанавливался после травмы. Последний на данный момент поединок он провёл в ноябре 2017 года, в первом раунде нокаутировав соотечественника, Диего Санчеса, на UFC Fight Night 120.
На счету Брауна 37 (21-16) боёв. Его будущий оппонент проиграл пять из шести последних боёв. Его статистика – 22 победы и 12 поражений. В последнем поединке 36-летний Сондерс уступил 29-летнему японцу Такаши Сато техническим нокаутом во втором раунде на турнире на UFC Fight Night 150 в апреле нынешнего года.
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