Мэтт Браун проведёт первый бой за два года на UFC 245 в Лас-Вегасе

38-летний американский боец Мэтт Браун проведёт бой с соотечественником — Беном Сондерсом. Поединок состоится на UFC 245 14 декабря на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), говорится в сообщении MMAJunkie.



Браун уже два года не выходил в октагон, поскольку восстанавливался после травмы. Последний на данный момент поединок он провёл в ноябре 2017 года, в первом раунде нокаутировав соотечественника, Диего Санчеса, на UFC Fight Night 120.



На счету Брауна 37 (21-16) боёв. Его будущий оппонент проиграл пять из шести последних боёв. Его статистика – 22 победы и 12 поражений. В последнем поединке 36-летний Сондерс уступил 29-летнему японцу Такаши Сато техническим нокаутом во втором раунде на турнире на UFC Fight Night 150 в апреле нынешнего года.