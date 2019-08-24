Тренер Сен-Пьера: Макгрегор — жалкая пародия на человека. Он позорит ММА

Фирас Захаби, тренер Жоржа Сен-Пьера, прокомментировал инцидент с участием Конора Макгрегора, который ударил пожилого мужчину в баре за отказ выпить виски, производимый компанией ирландца.



«Макгрегор — жалкая пародия на человека. Его поступок невозможно оправдать. Как можно ударить старика за то, что он не хочет пить твой виски? Как же это отвратительно! Мне плевать, сколько денег ты заработал и насколько знаменит. Если творишь подобное, то ты не стоишь ничего.



Это же позор для всего ММА, позор для всех нас. Именно после таких случаев всё сложнее избавиться от образа брутальных дикарей и животных, который навязывается СМИ. Неважно, что сказал тот мужчина. Даже если он оскорбил Конора, его это не оправдывает», — приводит слова Захаби BJPenn.com.