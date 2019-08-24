Романов нокаутировал Бальмаседу в первом раунде на турнире в Челябинске

Российский боксёр Евгений Романов без особых проблем одержал победу в бою с аргентинцем Дарио Германом Балмаседой. 34-летний россиянин закончил бой уже в первом раунде на турнире в Челябинске.



На второй минуте поединка Романов отправил соперника в нокдаун. Аргентинец сумел подняться, однако спустя несколько секунд вновь оказался на настиле. Балмаседа вновь сумел подняться и продолжить бой.



До конца раунда оставалось менее минуты, однако продержаться до перерыва аргентинцу не удалось. Романов вновь уложил соперника на настил. Балмаседа сумел подняться на одно колено и показал, что готов продолжать бой. Однако главный судья остановил бой. Техническим нокаутом победу одержал Романов.



Напомним, в главном бою вечера Сергей Ковалёв будет защищать пояс чемпиона мира по версии WBO в поединке с британцем Энтони Ярдом.