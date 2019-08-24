Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фрэнк Мир проведёт бой с Роем Нельсоном на турнире Bellator 231

Фрэнк Мир проведёт бой с Роем Нельсоном на турнире Bellator 231
Бокс/ММА / ММА 0

40-летний американский боец Фрэнк Мир проведёт поединок с 43-летним соотечественником — Роем Нельсоном.

Бой состоится на турнире Bellator 231, который пройдёт 26 октября в Бриджпорте (США). Об этом сообщает MMAJunkie со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным. Ожидается, что официально о бое будет объявлено во время турнира Bellator 225.

Мир и Нельсон встречались в 2011 году в UFC. Для определения победителя пришлось прибегнуть к помощи судей. Арбитры отдали победу Миру.

В последний раз 40-летний американец выходил драться с соотечественником Хави Айялой и уступил, получив травму челюсти. Нельсон крайне неудачно проводит последние бои. В 18 поединках он сумел одержать только 4 победы.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент