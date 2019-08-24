Папин раздельным решением судей уступил Макабу в бою за титул WBC Silver

Российский боец Алексей Папин уступил Илунге Макабу в бою за титул WBC Silver в весовой категории до 90,7 кг, прошедшем в Челябинске. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Победителя определили судьи.
Один из арбитров зафиксировал ничейный результат – 114-114. Два других с разрывом в один раунд отдали предпочтение Макабу – 115-113. Таким образом, представитель Демократической Республики Конго защитил пояс WBC Silver.
Стоит отметить, что для Папина это поражение стало первым в карьере. Ранее он победил во всех 11 боях, в которых принимал участие. 10 поединков россиянин завершил досрочно. Папин впервые провёл 12-раундовый бой.
Напомним, в главном бою вечера Сергей Ковалёв будет защищать пояс чемпиона мира по версии WBO в поединке с британцем Энтони Ярдом. Ранее свой бой провёл россиянин Евгений Романов. Он нокаутировал Дарио Германа Балмаседу из Аргентины в первом раунде.
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