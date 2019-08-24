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Айала получил травму и не выйдет на бой с Минаковым на Bellator 225

Айала получил травму и не выйдет на бой с Минаковым на Bellator 225
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец Джави Айяла не сможет принять участие в поединке с россиянином Виталием Минаковым на турнире Bellator 225, который состоится в Бриджпорте (США) завтра, 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Причиной снятия с боя стала травма американца. Минакову уже успели найти другого оппонента. С россиянином встретится американец Тимоти Джонсон, который должен был выйти на бой с Азунной Аньяву.

Поединок Минакова станет соглавным событием вечера. В главном бою турнира встретятся Тайрелл Форчун и Руди Шаффрот.

Последним соперником Минакова был француз Чейк Конго. Тогда россиянин уступил сопернику решением судей. После поражения от Конго Минакову пришлось провести операцию на плече и колене. Из-за операции спортсмен пропустил первую половину 2019 года.

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