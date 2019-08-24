Ковалёв: горжусь нашим народом, который в такие тяжёлые времена выживает

Российский боксёр Сергей Ковалёв, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO в поединке с британцем Энтони Ярдом, рассказал о непростой экономической ситуации в стране.



«Поздравляю всех шахтёров с их праздником! Желаю крепкого здоровья, больших зарплат и безопасных рабочих дней. Берегите себя, бог вам в помощь. Я горжусь нашим народом, который в такие тяжёлые времена выживает. У нас нет военных действий, но экономическая ситуация у нас не очень в стране.



Когда я варился в этом котле, это ещё было — ну так. А смотришь со стороны — это более очевидно. Мы заслуживаем лучшей жизни. Просто надо этого добиваться, бороться за это», — передаёт слова 36-летнего российского боксёра корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.