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Ковалёв: горжусь нашим народом, который в такие тяжёлые времена выживает

Ковалёв: горжусь нашим народом, который в такие тяжёлые времена выживает
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Сергей Ковалёв, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO в поединке с британцем Энтони Ярдом, рассказал о непростой экономической ситуации в стране.

«Поздравляю всех шахтёров с их праздником! Желаю крепкого здоровья, больших зарплат и безопасных рабочих дней. Берегите себя, бог вам в помощь. Я горжусь нашим народом, который в такие тяжёлые времена выживает. У нас нет военных действий, но экономическая ситуация у нас не очень в стране.

Когда я варился в этом котле, это ещё было — ну так. А смотришь со стороны — это более очевидно. Мы заслуживаем лучшей жизни. Просто надо этого добиваться, бороться за это», — передаёт слова 36-летнего российского боксёра корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

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