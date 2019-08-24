Ковалёв рассказал, когда планирует завершить карьеру

Российский боксёр Сергей Ковалёв, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO в поединке с британцем Энтони Ярдом, рассказал, когда собирается закончить спортивную карьеру.



«Мне уже 36 лет, и это был один из пяти запланированных мною боёв в оставшейся части карьеры. Осталось ещё четыре боя, и я решил так: отбоксирую их — и, наверное, хорош. Надо с детишками заниматься, видеть их. А то они растут без меня», — передаёт слова 36-летнего российского боксёра корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.



Россиянин победил нокаутом в 11-м раунде. Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

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