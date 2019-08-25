Видео: поверженный Энтони Ярд покидает ринг после боя с Ковалёвым

28-летний британский боксёр Энтони Ярд впервые потерпел поражение на профессиональном ринге. До боя с россиянином Сергеем Ковалёвым за титул чемпиона мира по версии WBO его победная серия насчитывала 18 боёв.

Видео того, как поверженный Энтони Ярд покидает ринг после боя, можно посмотреть на «Чемпионате».



Эта победа стала для Ковалёва 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом. После поединка Ковалёв рассказал, что уже решил, когда собирается завершить карьеру. 36-летний россиянин планирует провести ещё четыре поединка, а затем закончить выступления и посвятить себя семье.



Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере.