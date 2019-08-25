Харитонов нокаутировал Митриона

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) нокаутировал американца Мэтта Митриона. Начало встречи лучше провёл Мэтт, но Сергей к концу первого раунда перехватил инициативу, а уже во втором добился победы нокаутом после правого апперкота и удара коленом в челюсть.
Теперь на счету Харитонова стало 29 побед в 35 боях. У Митриона 7 поражений в 20 встречах.
Первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанёс запрещённый удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок тогда был признан несостоявшимся.
Напомним, что ранее ещё один российский боец Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона.
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