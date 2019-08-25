Однорукий боец из США Ньюэлл выиграл дебютный бой в Bellator удушающим приёмом

Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, провёл дебютный поединок в Bellator. 33-летний представитель США победил соотечественника — Кори Браунинга.



Поединок был остановлен в первом раунде после удушающего приёма в исполнении Ньюэлла, заставившего оппонента сдаться. В настоящее время в активе Ника Ньюэлла уже 18 проведённых в смешанных боевых единоборствах боёв всего при двух поражениях, одно из которых — в Dana White’s Contender Series. Боец подписал контракт с Bellator в июле нынешнего года.

Видео доступно в «твиттере» DAZN USA.

Бой проходил в Бриджпорте (США) в рамках Bellator 225. На турнире также выступали россияне Виталий Минаков и Сергей Харитонов, и они одержали победу в своих поединках.

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