Ярд – о поражении в бою с Ковалёвым: я пошёл на риск, потому что не трус

28-летний британский боксёр Энтони Ярд, потерпевший поражение в бою за титул чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалёвым в Челябинске, подвёл итоги поединка и поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку.



«Я пошёл на риск ради большой награды, потому что не трус. В этот раз мой план не сработал, но настрой остался прежним. Всем большое спасибо за поддержку», — написал Ярд в «Инстаграме».



Британский боксёр впервые в карьере на профессиональном ринге потерпел поражение. До боя с Сергеем Ковалёвым его победная серия насчитывала 18 боёв. Россиянин отправил британца в нокаут в 11-м раунде. Ковалёв одержал 34-ю победу. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился вничью.

Видео: поверженный Энтони Ярд покидает ринг после боя с Ковалёвым