Промоутер Ярда: реванш с Ковалёвым на данный момент не имеет смысла

Фрэнк Уоррен, промоутер боксёра Энтони Ярда подвёл итоги боя британца за звание чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалёвым, который прошёл в Челябинске. По его мнению, в ближайшее время нет необходимости в проведении реванша.



«Энтони — настоящий воин, он создал проблемы Ковалёву. Для Ярда такой бой — отличный опыт, он показал себя здесь. Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет», — приводит слова Уоррена ТАСС.



Ярд впервые в карьере на профессиональном ринге потерпел поражение. До боя с Сергеем Ковалёвым его победная серия насчитывала 18 боёв. Россиянин отправил британца в нокаут в 11-м раунде. Ковалёв одержал 34-ю победу. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился вничью.

