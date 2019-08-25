Промоутер Ярда: реванш с Ковалёвым на данный момент не имеет смысла
Фрэнк Уоррен, промоутер боксёра Энтони Ярда подвёл итоги боя британца за звание чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалёвым, который прошёл в Челябинске. По его мнению, в ближайшее время нет необходимости в проведении реванша.
«Энтони — настоящий воин, он создал проблемы Ковалёву. Для Ярда такой бой — отличный опыт, он показал себя здесь. Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет», — приводит слова Уоррена ТАСС.
Ярд впервые в карьере на профессиональном ринге потерпел поражение. До боя с Сергеем Ковалёвым его победная серия насчитывала 18 боёв. Россиянин отправил британца в нокаут в 11-м раунде. Ковалёв одержал 34-ю победу. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился вничью.
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