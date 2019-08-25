Порье: причиню Хабибу боль, остановлю его, уберу с дороги

Американский боец ММА Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.
«Яквинта провёл два хороших раунда в бою с Нурмагомедовым. Тибау тоже хорошо смотрелся на фоне Хабиба. Остальные ничего противопоставить ему не смогли. В бою с Джонсоном у Нурмагомедова появилось рассечение после обмена ударами, и казалось, что Хабиб не видит одним глазом, но он смог восстановиться, не показывал эмоций на лице и перевёл бой в партер, несмотря на боль. Но надо отметить, что ему хорошо досталось после удара.
Я способен заставить корчиться от боли любого. Обещаю, Нурмагомедов будет истекать кровью. Свои возможности я знаю. Соглашусь ли с тем, что Хабиб — самый пугающий соперник в моей карьере? Вы подобрали неудачное слово. Может, для вас, журналистов, он выглядит пугающе, но не для меня. Хотя, пожалуй, из всех соперников, которые мне выпадали, никто не сравнится с ним в давлении в партере и умении проводить тейкдаун. Это даже не предположение, а очевидный факт.
Я уже представлял своё чемпионство. Чувствую, что побью Хабиба. Точно это знаю. Причиню ему боль, остановлю его, уберу его с дороги. Почему 27 человек не смогли это сделать, а я смогу? Совокупность всех компонентов, тактика, движение, джиу-джитсу, борьба, кикбоксинг, понимание MMA и непрерывное стремление быть первым. Покажу миру, насколько я хорош», — сказал Порье в интервью MMA Fighting.
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