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Промоутер: Ковалёв и Альварес хотят драться друг с другом

Промоутер: Ковалёв и Альварес хотят драться друг с другом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Кэти Дува, промоутер чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва, сообщила, что россиянин хочет провести поединок с Саулем Альваресом. Ожидается, что в случае успешных переговоров бой может состояться в ноябре 2019 года.

«Я знаю, что Альварес хочет драться с Ковалёвым. И Сергей тоже хочет этого. Звучит, как хорошая идея. Понятно, что этот бой хотят увидеть люди, а Сергей в поединке с Ярдом добавил этому поединку интриги. Он сделал то, что не мог сделать раньше и за что подвергался критике — вернулся в борьбу в тяжёлом поединке. Это был самый захватывающий бой в его карьере.

Команда Альвареса знает мой номер. Надеюсь, что скоро мы поговорим. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Кэти Дувы BoxingScene.

Ковалёв отказался от боя с Альваресом за три недели до поединка с Ярдом
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