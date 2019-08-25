Валуев согласился со словами Ковалёва о тяжёлой жизни в России

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев выразил согласие со словами российского боксёра Сергея Ковалёва о тяжёлой жизни в России и поделился мыслями о поединке Ковалёва с Энтони Ярдом, который закончился победой Сергея.



«Такие поединки интересны тем, что ситуация в ринге меняется кардинальным образом и до развязки никто не уверен в финале, это запоминается. Один из факторов, который помогал Ярду идти вперёд, — это молодость, амбиции, ему нужно было доказывать, что он лучше.



Слова Ковалёва о тяжёлой жизни в России? Да, тяжело, от города к городу, если не сказать, что в городах такая ситуация, то в поселках действительно очень тяжёлая ситуация. Я понимаю, о чём говорит Ковалев, речь идёт не совсем о выживании, но если сравнивать с другими городами, то да, так и есть», — приводит слова Николая Валуева Sport24.

Ковалёв: горжусь нашим народом, который в такие тяжёлые времена выживает