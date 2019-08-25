Валуев согласился со словами Ковалёва о тяжёлой жизни в России

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев выразил согласие со словами российского боксёра Сергея Ковалёва о тяжёлой жизни в России и поделился мыслями о поединке Ковалёва с Энтони Ярдом, который закончился победой Сергея.
«Такие поединки интересны тем, что ситуация в ринге меняется кардинальным образом и до развязки никто не уверен в финале, это запоминается. Один из факторов, который помогал Ярду идти вперёд, — это молодость, амбиции, ему нужно было доказывать, что он лучше.
Слова Ковалёва о тяжёлой жизни в России? Да, тяжело, от города к городу, если не сказать, что в городах такая ситуация, то в поселках действительно очень тяжёлая ситуация. Я понимаю, о чём говорит Ковалев, речь идёт не совсем о выживании, но если сравнивать с другими городами, то да, так и есть», — приводит слова Николая Валуева Sport24.
- 25 августа 2019
-
22:23
-
21:44
-
20:45
-
19:56
-
18:37
-
17:26
-
15:13
-
15:05
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
11:54
-
11:42
-
09:58
-
09:39
-
06:41
-
06:08
-
05:41
-
00:19
- 24 августа 2019
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
21:06
-
20:52
-
19:44
-
19:35
-
19:17
-
18:19
-
17:28
-
16:34
-
15:52
-
14:57