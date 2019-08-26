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А. Емельяненко пострелял из ручного пулемёта на военном полигоне

А. Емельяненко пострелял из ручного пулемёта на военном полигоне
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видеоролик, на котором он стреляет из ручного пулемёта на одном из полигонов.

«Занимайтесь спортом, служите в армии», — подписал видео в своём «инстаграме» Александр Емельяненко.

Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.

Напомним, ранее Александру Емельяненко было предложено провести бой по правилам бокса 3 октября в Серпухове. Боец планировал выступить на турнире в Анапе, однако Емельяненко сообщил, что организация не позволила ему выступить на турнире в Анапе. Федерация бокса России ответила, что готова взять на себя организацию боя для Емельненко, взяв все затраты по организации боя на себя.

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