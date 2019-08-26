Макгрегор и Мейвезер могут встретиться на японском телешоу

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова встретятся друг с другом, сообщает International Business Times.
Правда, на этот раз спортсмены не будут драться. Вместо этого они посоревнуются в японском телешоу «Суперзвёзды». По данным источника, спортсмены будут конкурировать в различных конкурсах на выносливость и скорость. Транслироваться шоу будет в канун Нового года в Японии.
По данным The Sun, Макгрегор в ближайшее время подпишет сделку на сумму $ 12 млн.
В шоу также примет участие японский кикбоксёр Тенцин Нацукава, которого Мейвезер победил в выставочном матче в декабре 2018 года.
Макгрегор ранее сообщил, что хотел бы провести бой в UFC уже до конца 2019 года. Однако возможный соперник ирландца пока неизвестен.
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