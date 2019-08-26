Турман: не считаю, что проиграл Пакьяо

Бывший чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман сообщил, что не планирует завершать карьеру после поражения от Мэнни Пакьяо. Филиппинский боксёр одержал победу в поединке, проходившем в июле 2019 года в Лас-Вегасе. Это поражение стало первым в карьере Турмана.
«В конце концов, этот бой был самым большим и значимым в моей карьере. Я дрался с легендой, и я проиграл легенде. Я всегда говорил, что не боюсь потерпеть первое поражение в карьере.
Этот бой был великолепным. Вся наша команда с нетерпением его ждала. После боя мы провели несколько дней в Вегасе, я повидался с моими бабушкой и дедушкой в Огайо. Теперь я вернулся.
Если честно, я не считаю, что проиграл. Двое судей присудили победу Пакьяо. Бой смотрели миллионы людей, но всё решили три человека. Тем не менее мне нужно учиться на таких боях. Нужно отдохнуть, сделать выводы и вернуться сильнее. Я ещё молод и могу многое дать нашему виду спорта», — цитирует Турмана BoxingScene.
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