Павлович в октябре проведёт бой с Грином в Сингапуре

Российский боец ММА Сергей Павлович проведёт очередной бой на турнире UFC 26 октября, сообщает MMA Junkie. По данным источника, соперником Павловича станет Морис Грин.

В UFC Павлович провёл два боя. В дебютном поединке он проиграл техническим нокаутом Алистеру Овериму, но на турнире в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года победил Марсело Голма.

Грин в UFC провёл 10 боёв и одержал 8 побед. К поединку с Павловичем Грин подходит с серией из трёх побед подряд.

26 октября турнир UFC будет проходить в Сингапуре.