Павлович в октябре проведёт бой с Грином в Сингапуре
Российский боец ММА Сергей Павлович проведёт очередной бой на турнире UFC 26 октября, сообщает MMA Junkie. По данным источника, соперником Павловича станет Морис Грин.
В UFC Павлович провёл два боя. В дебютном поединке он проиграл техническим нокаутом Алистеру Овериму, но на турнире в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года победил Марсело Голма.
Грин в UFC провёл 10 боёв и одержал 8 побед. К поединку с Павловичем Грин подходит с серией из трёх побед подряд.
26 октября турнир UFC будет проходить в Сингапуре.
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