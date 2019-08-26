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Ломаченко: подготовка к бою с Кроллой была более интенсивной, чем с Кэмпбеллом

Ломаченко: подготовка к бою с Кроллой была более интенсивной, чем с Кэмпбеллом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Сергей Ломаченко прилетел в Великобританию, где он 31 августа проведёт титульный бой с британцем Люком Кэмпбеллом. После приземления в Лондоне Ломаченко рассказал о самочувствии.

«Со мной всё в порядке. Свеж? Нет, наверное, после перелёта нет, но самочувствие хорошее. Я готов на 100 процентов. Очень упорно тренировался. Даже не знаю почему, но в этот раз подготовка была менее интенсивной, чем к поединку с Кроллой.

Я люблю Лондон, мне нравятся здешние фанаты. Они понимают бокс, уважают боксёров. Моё послание болельщикам? Они увидят его через несколько дней», — сказал Ломаченко в интервью Sky Sports.

Ломаченко и Кэмпбелл оспорят титулы WBA и WBO, а также вакантный титул чемпиона WBC. В этот же вечер на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри.

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