Тактаров: если Нурмагомедов и Порье проведут два боя, оба выиграют по разу

Бывший боец ММА Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Соперники проведут поединок 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов будет уже во второй раз защищать титул.
«То, что Хабибу будет непросто, это однозначно. Могу одно сказать: кто бы ни победил, есть отличный шанс на реванш. Если будет два боя Хабиба с Порье, оба выиграют по разу», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».
Нурмагомедов не появлялся в октагоне с октября 2018 года. Тогда он успешно провёл защиту титула в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Бой был остановлен в четвёртом раунде после того, как российский боец провёл удушающий приём. После поединка началась массовая драка, из-за которой оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки.
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