Бывший игрок в американский футбол хочет стать чемпионом UFC

Бывший игрок лиги американского футбола НФЛ Грег Харди, выступающий в UFC, рассказал о целях в этом виде спорта.

«Мои тренеры толкают меня вперёд. Они хотят, чтобы я добился того, чего никому не удавалось. Сейчас я тренируюсь как средневес, а не как боец тяжёлого веса.

Я с самого начала говорил о своих целях. Я не скрывал, что хочу стать чемпионом мира.

Я пытаюсь добиться этого с помощью упорного труда. Каждый раз исправно выполняю своё дело, готовлюсь, чтобы стать настоящим чемпионом мира, а не случайный бойцом в организации», — цитирует Харди MMA Junkie.

В последнем поединке Харди нанёс поражение россиянину Дмитрию Смолякову. Российский боец потерпел три поражения в трёх боях в UFC. После этого боя президент UFC Дэна Уайт жёстко раскритиковал Смолякова.