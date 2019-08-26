Бывший игрок в американский футбол хочет стать чемпионом UFC

Бывший игрок лиги американского футбола НФЛ Грег Харди, выступающий в UFC, рассказал о целях в этом виде спорта.
«Мои тренеры толкают меня вперёд. Они хотят, чтобы я добился того, чего никому не удавалось. Сейчас я тренируюсь как средневес, а не как боец тяжёлого веса.
Я с самого начала говорил о своих целях. Я не скрывал, что хочу стать чемпионом мира.
Я пытаюсь добиться этого с помощью упорного труда. Каждый раз исправно выполняю своё дело, готовлюсь, чтобы стать настоящим чемпионом мира, а не случайный бойцом в организации», — цитирует Харди MMA Junkie.
В последнем поединке Харди нанёс поражение россиянину Дмитрию Смолякову. Российский боец потерпел три поражения в трёх боях в UFC. После этого боя президент UFC Дэна Уайт жёстко раскритиковал Смолякова.
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