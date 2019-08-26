Нурмагомедов — о подготовке к бою с Порье: всё идёт отлично

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото из тренировочного лагеря в преддверии поединка с Дастином Порье, который состоится 7 сентября 2019 года. По словам Нурмагомедова, подготовка к предстоящему поединку идёт по плану.
«Все идёт отлично, ещё пару дней спаррингов и мы готовы, спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Бой с Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.
Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. В MMA у него 27 побед в 27 боях.
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