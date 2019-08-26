Тилл ещё не определился с весовой категорией
Бывший претендент на чемпионский пояс UFC Даррен Тилл признался, что ещё не определился, в какой весовой категории будет продолжать выступление. По словам Тилла, он склоняется к переходу в средний вес.
«Честно, я много не рассуждал над весовой категорией. Готов драться в среднем, полусреднем весе или в каком-то другом, потому что я всё равно никого не боюсь. Если я перейду в средний вес, то избавлюсь от определённого груза, потому что мне не нужно будет переживать из-за веса.
Сгонка веса станет для меня меньшей проблемой, поскольку мне придётся сбрасывать меньше килограмм, что станет облегчением. Но я ещё ничего не решил, так что посмотрим, где я в итоге окажусь в конце этого года», — приводит слова Даррена Тилла MMANews.
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