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Диллон Дэнис хочет провести бой с Махачевым

Диллон Дэнис хочет провести бой с Махачевым
Бокс/ММА / ММА 0

Скандальный боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис выразил желание провести поединок с российским бойцом UFC Исламом Махачевым.

«Однажды этот бой должен состояться», — написал в «Твиттере» Диллон Дэнис и прикрепил свою фотографию, а также фотографию Махачева.

Посмотреть публикацию можно в «твиттере» Диллона Дэниса.

Ранее Ислам Махачев выразил готовность провести однажды поединок с Диллоном Дэнисом, отметив, что сначала Дэнису нужно подписать контракт с UFC. Дэнис является бойцом конкурирующего промоушена — Bellator.

Напомним, Дэнис — один из членов команды Конора Макгрегора и являлся одним из главных действующих лиц скандала с участием Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.

Махачев: видимо, Д. Дэнис — мой фанат, пусть подпишется в UFC, я подерусь с ним
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