Диллон Дэнис хочет провести бой с Махачевым

Скандальный боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис выразил желание провести поединок с российским бойцом UFC Исламом Махачевым.



«Однажды этот бой должен состояться», — написал в «Твиттере» Диллон Дэнис и прикрепил свою фотографию, а также фотографию Махачева.

Посмотреть публикацию можно в «твиттере» Диллона Дэниса.

Ранее Ислам Махачев выразил готовность провести однажды поединок с Диллоном Дэнисом, отметив, что сначала Дэнису нужно подписать контракт с UFC. Дэнис является бойцом конкурирующего промоушена — Bellator.



Напомним, Дэнис — один из членов команды Конора Макгрегора и являлся одним из главных действующих лиц скандала с участием Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.