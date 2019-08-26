Биспинг сравнил смерть Дадашева с эпизодом из фильма «Рокки»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг сравнил смерть российского боксёра Максима Дадшева с эпизодом из художественного фильма «Рокки 4», в котором персонаж по имени Аполло Крид отказался от остановки боя с Иваном Драго и погиб.



«История Дадашева напоминает эпизод из фильма «Рокки». Я понимаю такой настрой, у всех нас есть гордость. Но поэтому тренер и должны беречь нас от себя самих», — приводит слова Биспинга IBTimes.



Дадашев провёл роковой бой 19 июля в США. Соперник доминировал на протяжении всего поединка, бой за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF был остановлен после 11-го раунда. Вскоре после поединка спортсмену стало плохо. Дадашева отвезли в больницу, где у него диагностировали отёк мозга. Врачи провели операцию, но Дадашев скончался через несколько дней.

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