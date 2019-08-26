Биспинг: Макгрегор оказался бы на вторых ролях в возможном реванше с Диазом
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает что Нейт Диаз после возвращения превзошёл по популярности Конора Макгрегора.
«Бой Диаса и Масвидаля смог бы привлечь колоссальное внимание фанатов. Масвидаль в настоящий момент очень популярен. Думаю, Конор Макгрегор оказался бы на вторых ролях в возможном реванше с Диазом. Диаз смог превзойти Макгрегора с точки зрения популярности и внимания к своей персоне.
Нейт три года сидел не у дел, а затем вернулся в UFC по собственному желанию, не особо заботясь о мнении промоушена. В итоге он выиграл настоящую битву, его бой был просто феноменальным. Он показал отличное выступление и смог поднять настроение болельщикам. Он очень искренний», — приводит слова Майкла Биспинга BJPenn.
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