Биспинг: Макгрегор оказался бы на вторых ролях в возможном реванше с Диазом

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает что Нейт Диаз после возвращения превзошёл по популярности Конора Макгрегора.



«Бой Диаса и Масвидаля смог бы привлечь колоссальное внимание фанатов. Масвидаль в настоящий момент очень популярен. Думаю, Конор Макгрегор оказался бы на вторых ролях в возможном реванше с Диазом. Диаз смог превзойти Макгрегора с точки зрения популярности и внимания к своей персоне.



Нейт три года сидел не у дел, а затем вернулся в UFC по собственному желанию, не особо заботясь о мнении промоушена. В итоге он выиграл настоящую битву, его бой был просто феноменальным. Он показал отличное выступление и смог поднять настроение болельщикам. Он очень искренний», — приводит слова Майкла Биспинга BJPenn.