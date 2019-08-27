Кэмпбелл: не буду расценивать победу над Ломаченко как сенсацию

Британский боксёр Люк Кэмпбелл, комментируя предстоящий бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко, признался, что не будет расценивать свою победу как сенсацию.

«Все люди, не входящие в мой тренировочный лагерь, будут говорить о сенсации. Но мы, люди, которые участвовали в подготовке, знаем, через что прошли. Никакой сенсации для нас не будет.

Я отлично подготовился, нахожусь в отличной физической и психологической форме. Я сейчас на пике. Я думаю, что в ближайшие годы смогу победить любого соперника.

Ломаченко не просто так считается лучшим pound-for-pound боксёром в мире. Он — лучший, но я тоже хочу быть лучшим. Я хочу выйти на ринг, драться с сильнейшим и проявить себя», — цитирует Кэмпбелла Mirror.

Бой Ломаченко — Кэмпбелл состоится в Лондоне 31 августа.