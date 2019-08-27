Насонов: можно ожидать, что женский ЧМ будет проводиться отдельно

Старший тренер женской сборной России по тайскому боксу Роман Насонов рассказал о росте конкуренции в женском муайтай, оценив его перспективы.

«На чемпионат мира приехали все старожилы и фавориты, представительницы сильных азиатских стран. В один из дней у нас состоялось несколько боёв с филиппинками, которые показали очень приличный уровень.

Открытием чемпионата стала сборная Афганистана, которая произвела фурор. Раньше они были явными аутсайдерами, а сейчас выставили крепкую команду и завоевали несколько медалей. Более того, в команде были две женщины, что редкость для традиционно мусульманской страны.

IFMA разрешает им боксировать в специальных костюмах с закрытыми руками и ногами. Они неплохо выступили. Это очень яркий показатель роста тайского бокса. Количество участников среди женщин уже сравнялось с мужчинами, и конкуренция также развивается стремительно. С такими темпами развития можно ожидать, что женский чемпионат мира будет проводиться отдельно, как в олимпийском боксе", — сказал Насонов.