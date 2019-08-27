В сети кинотеатров КАРО покажут бой Нурмагомедов — Порье

Сеть кинотеатров КАРО будет транслировать титульный бой в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Поединок российского и американского бойцов ММА состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соревнования будут проходить 7 сентября.

Стоимость билетов в зал кинотеатров варьируется от 400 до 600 рублей. Посмотреть бой можно будет на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге.

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Грядущая защита титула станет уже второй в карьере россиянина. В октябре 2018 года он в четвёртом раунде удушающим приёмом победил ирландца Конора Макгрегора. С тех пор российский боец ещё не выходил в октагон. После боя с Макгрегором началась массовая драка, из-за которой Нурмагомедова дисквалифицировали на длительный срок.