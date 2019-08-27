Офис компании президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатомёта

Офис компании «Мостобуд», которая принадлежит президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу, подвергся обстрелу из гранатомёта. Инцидент произошёл в ночь на 26 августа, сообщает Zaxid.net.

В результате инцидента пострадавших нет. Офису нанесены повреждения, выбиты окна. Также повреждён фасад здания.

Украинские правоохранители квалифицировали случившееся, как террористический акт, было возбуждено уголовное дело.

Недалеко от отеля «Львов» во Львове был обнаружен гранатомёт с боевыми зарядами. Гостиница также принадлежит Продивусу. По этому инциденту также было возбуждено уголовное дело по той же статье.

Сам Продивус намекнул, что в случившемся могут быть замешены соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко.