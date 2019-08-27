Тищенко поможет Фьюри в подготовке к следующему поединку
Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко (5-0) отправился в Великобританию, чтобы помочь Тайсону Фьюри (28-0-1) в подготовке к следующему поединку. Боксёр Академии единоборств РМК выступит в качестве спарринг-партнёра экс-чемпиона мира. Российский боксёр пройдёт с британцем полноценный тренировочный лагерь в зале Top Rank, а 7 сентября, скорее всего, отправится в Нью-Йорк, чтобы поддержать одноклубника Заура Абдуллаева в поединке против Дэвина Хэйни.
14 сентября Тайсон Фьюри проведёт поединок со шведом Отто Уаллином (20-0-0). Бой станет для него пятым после возвращения на ринг и пройдёт в Лас-Вегасе, США.
Бой с Уаллином Фьюри рассматривает в качестве промежуточной подготовки к реваншу с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
Уаллин: я могу выиграть всё, а Фьюри рискует всё потерять
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