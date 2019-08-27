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Тищенко поможет Фьюри в подготовке к следующему поединку

Тищенко поможет Фьюри в подготовке к следующему поединку
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко (5-0) отправился в Великобританию, чтобы помочь Тайсону Фьюри (28-0-1) в подготовке к следующему поединку. Боксёр Академии единоборств РМК выступит в качестве спарринг-партнёра экс-чемпиона мира. Российский боксёр пройдёт с британцем полноценный тренировочный лагерь в зале Top Rank, а 7 сентября, скорее всего, отправится в Нью-Йорк, чтобы поддержать одноклубника Заура Абдуллаева в поединке против Дэвина Хэйни.

14 сентября Тайсон Фьюри проведёт поединок со шведом Отто Уаллином (20-0-0). Бой станет для него пятым после возвращения на ринг и пройдёт в Лас-Вегасе, США.

Бой с Уаллином Фьюри рассматривает в качестве промежуточной подготовки к реваншу с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

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