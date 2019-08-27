Рябинский предостерёг от недооценки следующего соперника Поветкина

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о подготовке россиянина Александра Поветкина к бою против британца Хьюи Фьюри, отметив, что не стоит недооценивать соперника.
«Он сейчас в лучшей форме, чем был перед боем с Энтони Джошуа. Тогда у Саши были серьезные проблемы с локтями. Сделали операцию, он прошел процесс восстановления. Сейчас он чувствует себя хорошо. У него закончилась неделя спаррингов — последний этап подготовки к бою. Ребята из его команды сказали, что на спаррингах он очень хорошо смотрелся и работал на 100%.
Для восстановительного боя после травмы и поражения Фьюри — хороший соперник. Он опасный, плотненький, да, это не чемпионский бой и Фьюри не суперзвезда, но для конкретного момента это для нас хороший и опасный соперник.
Когда говорят, что это не соперник, не соответствующий уровню, вот тогда и начинается недооценка. К каждому сопернику надо относиться серьезно. Это довольно серьезный соперник, непредсказуемый, корявый и может удивить в любой момент. Не забывайте это тяжелый вес и все может решить один удар», — приводит слова Рябинского РБК.
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