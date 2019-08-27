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Нурмагомедов: в этой игре ошибки не прощаются

Нурмагомедов: в этой игре ошибки не прощаются
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал очередное фото из тренировочного лагеря в преддверии поединка с Дастином Порье, который состоится 7 сентября 2019 года. Нурмагомедов отметил, что в смешанных единоборствах не прощают ошибок.

«Тебе нужно оставаться сфокусированным все время, в этой игре ошибки не прощаются», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Бой с Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. В MMA у него 27 побед в 27 боях.

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