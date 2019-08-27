Боец Bellator заставил соперника сдаться за 11 секунд

Израильский боец смешанного стиля Авив Гозали победил белорусского спортсмена Эдуарда Муравицкого самым быстрым болевым приёмом в истории организации. Для победы израильтянину потребовалось всего 11 секунд — уже после стартового гонга Гозали прошёл в ноги сопернику и смог взять его на болевой на ногу.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте Bellator.
Напомним, в главном поединке турнира российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона. В другом поединке основного карда ещё один российский боец, Виталий Минаков, победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона.
Помимо этого, на турнире дебютный поединок в промоушене провёл американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть. 33-летний представитель США победил соотечественника — Кори Браунинга.
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