Боец Bellator заставил соперника сдаться за 11 секунд

Израильский боец смешанного стиля Авив Гозали победил белорусского спортсмена Эдуарда Муравицкого самым быстрым болевым приёмом в истории организации. Для победы израильтянину потребовалось всего 11 секунд — уже после стартового гонга Гозали прошёл в ноги сопернику и смог взять его на болевой на ногу.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте Bellator.



Напомним, в главном поединке турнира российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона. В другом поединке основного карда ещё один российский боец, Виталий Минаков, победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона.



Помимо этого, на турнире дебютный поединок в промоушене провёл американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть. 33-летний представитель США победил соотечественника — Кори Браунинга.