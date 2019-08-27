Харитонов — об А. Емельяненко: договоримся — подерёмся. Нет — пускай дальше пьёт
Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал ситуацию с возможным поединком с Александром Емельяненко. По словам Харитонова, ему безразличен Емельяненко.
«Бой с Александром Емельяненко? Пока молчат. Камил Гаджиев как балаболил, так и пропал. Пропал без вести. После того раза — ни ответов, ни приветов. Я-то готов к переговорам. Вот он я, Сергей Харитонов, договаривайтесь. А он исчез, на связь больше так и не выходил.
Емельяненко похудел? Да мне вообще глубоко… Честно скажу: на алкоголика мне глубоко. На алкаша. В Bellator куда более серьезные ребята в дивизионе. Если договоримся о бое — подеремся. А если нет — пускай дальше пьет», — приводит слова Сергея Харитонова «Спорт-экспресс».
- 27 августа 2019
-
23:10
-
22:04
-
20:32
-
19:34
-
18:24
-
17:21
-
16:23
-
15:17
-
14:44
-
14:17
-
13:53
-
13:21
-
12:52
-
11:24
-
11:13
-
10:14
-
01:00
- 26 августа 2019
-
23:01
-
21:48
-
20:47
-
19:52
-
18:44
-
17:45
-
16:44
-
15:42
-
14:49
-
13:09
-
11:31
-
09:42
-
00:51
- 25 августа 2019
-
23:54
-
22:23
-
21:44
-
20:45
-
19:56
Партнерский контент