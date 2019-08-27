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Харитонов — об А. Емельяненко: договоримся — подерёмся. Нет — пускай дальше пьёт

Харитонов — об А. Емельяненко: договоримся — подерёмся. Нет — пускай дальше пьёт
Бокс/ММА / ММА 0

Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал ситуацию с возможным поединком с Александром Емельяненко. По словам Харитонова, ему безразличен Емельяненко.

«Бой с Александром Емельяненко? Пока молчат. Камил Гаджиев как балаболил, так и пропал. Пропал без вести. После того раза — ни ответов, ни приветов. Я-то готов к переговорам. Вот он я, Сергей Харитонов, договаривайтесь. А он исчез, на связь больше так и не выходил.

Емельяненко похудел? Да мне вообще глубоко… Честно скажу: на алкоголика мне глубоко. На алкаша. В Bellator куда более серьезные ребята в дивизионе. Если договоримся о бое — подеремся. А если нет — пускай дальше пьет», — приводит слова Сергея Харитонова «Спорт-экспресс».

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