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Тренер по кикбоксингу погиб в ДТП в Республике Коми

Тренер по кикбоксингу погиб в ДТП в Республике Коми
Бокс/ММА / ММА 0

В ДТП на трассе «Вятка» погиб тренер по кикбоксингу из Сыктывкара Вадим Бачой в возрасте 40 лет, сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга Республики Коми. Автомобиль Бачоя столкнулся с большегрузом в Сысольском районе.

Водитель легкового автомобиля «Хёндэ» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Мужчину в тяжёлом состоянии отправили в больницу, он скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Погибший работал педагогом дополнительного образования в спортивном клубе сыктывкарской школы № 18. Кроме того, он тренировал в центре акробатики и гимнастики «Маугли» Эжвинского района.

Вадим Бачой — тренер первой категории, судья кикбоксинга, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, победитель всероссийского турнира.

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