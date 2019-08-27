Тренер по кикбоксингу погиб в ДТП в Республике Коми

В ДТП на трассе «Вятка» погиб тренер по кикбоксингу из Сыктывкара Вадим Бачой в возрасте 40 лет, сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга Республики Коми. Автомобиль Бачоя столкнулся с большегрузом в Сысольском районе.



Водитель легкового автомобиля «Хёндэ» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Мужчину в тяжёлом состоянии отправили в больницу, он скончался от полученных травм в машине скорой помощи.



Погибший работал педагогом дополнительного образования в спортивном клубе сыктывкарской школы № 18. Кроме того, он тренировал в центре акробатики и гимнастики «Маугли» Эжвинского района.



Вадим Бачой — тренер первой категории, судья кикбоксинга, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, победитель всероссийского турнира.