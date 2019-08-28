Порье: поединок с Хабибом не должен скатиться к одной борьбе

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, а также отметил, что бой не превратится в соревнование по борьбе.



«У Хабиба очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе», — приводит слова Порье ТАСС.



Титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе пройдёт в рамках турнира UFC 242, который состоится 7 сентября 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ). Для российского спортсмена это станет второй защитой чемпионского пояса. В первой Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приёмом.



Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в поединке с Порье