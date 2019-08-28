Уайлдер: нокаутирую Ортиса, вырублю Фьюри, а затем можно объединить титулы

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, что хочет в ближайшее время объединить чемпионские титулы. Остальные пояса в настоящее время принадлежат Энди Руису, который 1 июня сенсационно победил Энтони Джошуа в Нью-Йорке. Следующим соперником Руиса станет Луис Ортис.

«Я буду драться с Ортисом. С нетерпением жду этот бой, хочу сразиться с ним ещё раз. Нокаутирую его, а затем вырублю и Фьюри. После этого можно будет объединить титулы», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Уайлдер планирует провести бой с Ортисом в ноябре, а в начале 2020 года встретится с Тайсоном Фьюри. Первый бой Уайлдера и Фьюри, проходивший в конце 2018 года, завершился ничьей, результатом поединка остались недовольны оба соперника.